Ellemieke Vermolen na ongeval met boom: ‘De schrik zit er nog goed in’

storm eunice LIVE | Slechts enkele NS-trei­nen rijden weer, voor miljoenen euro's aan claims

Storm Eunice is uitgeraasd en Nederland kan puinruimen op het spoor en de weg. De schade op het spoor is zo groot dat de herstelwerkzaamheden langer duren. De NS kan daardoor vanmiddag slechts enkele treinen weer laten rijden. Bij de verzekeraars staat de telefoon roodgloeiend. Sinds storm Dudley woensdag zijn al zeker zesduizend meldingen van stormschade binnengekomen. Univé heeft al voor 3,5 miljoen euro aan claims binnen. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.

15:46