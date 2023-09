Ellen ten Damme (55) heeft het ‘heel gezellig’ met Ringo (24): ‘Hij is supergevat’

De zangeres en Knüfken (58) gaven elkaar in 1998 het jawoord in Las Vegas. Voor Ten Damme de ideale locatie, want wie in de gokstad trouwt, kan dat zonder aanmelding geheim houden. ,,Maar hij had het aangemeld in Duitsland. Hij woonde in München, ik in Amsterdam. Dat is ook wel weer grappig, want je ontmoet elkaar in Parijs of ergens halverwege. Je gaat veel heen en weer’', blikte Ten Damme donderdagavond op haar huwelijk terug in Casa di Beau.

Volgens Ten Damme, die tot 2004 getrouwd was, begonnen de problemen toen Knüfken meer wilde. ,,Zodra je over de toekomst gaat nadenken. Waar ga je dan wonen? Stel, je hebt kinderen, waar moeten die dan naar school? Door dat soort vraagstukken, ging het een beetje mis.’' De acteur was bereid naar Nederland te emigreren, maar dat leek Ten Damme geen goed plan. ,,Wat moet je in Amsterdam, als Duitse acteur? Wat moet je daar? Als hij er was, wilde hij aandacht. En ik moest altijd dingen doen. Hij was gefocust op mij. Hij was ook extreem netjes. Als ik iets gegeten had, ruimde hij dat gelijk op.’'

De Volendamse Ringo, die zijn vriendin tijdens optredens sporadisch begeleidt op piano, noemt ze ‘het andere uiterste’. ,,Bij hem word ik weer netjes. Hij is supergevat, heel muzikaal, heel grappig en heel talig. We hebben veel gemeenschappelijke dingen die we leuk vinden. Het is vooral heel gezellig.’’ In een interview met &C vertelde Ten Damme eerder dat het leeftijdsverschil voor haar geen issue is. ,,Hij is intelligent en hij communiceert niet zoals andere mensen van zijn leeftijd. Ik dacht dat hij ouder was en hij had mij jonger ingeschat. Toen we daarachter kwamen, was het even: o, best groot verschil. En daarna: nou ja, whatever. Zijn ouders zijn heel blij dat hij eindelijk iemand heeft gevonden die goed bij hem past.’’

