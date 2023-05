Ellie betrokken bij ‘forse aanrijding’ en Dave heeft spijt van nieuwe coupe

Roger Waters verbijs­terd om onderzoek Duitse politie: 'Concert is statement tegen fascisme’

Roger Waters ontkent met klem dat hij heeft aangezet tot haat tijdens zijn veelbesproken concert in Berlijn. De Duitse politie is een onderzoek gestart omdat Waters op het podium kwam in een outfit dat leek op het uniform van een SS-officier. Het blijkt allemaal een misverstand, zegt Rogers in een verklaring. ,,De elementen die in twijfel zijn getrokken zijn heel duidelijk een statement tegen fascisme.”