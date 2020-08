Ellie Goulding breekt lans voor gespierde vrouwen: ‘Niet eng om sterk te zijn’

‘Niks wat ik doe in de sportschool doe ik uit ijdelheid’, begint ze tegenover haar 14,5 miljoen Instagram-volgers, die ze regelmatig trakteert op kiekjes vanuit de gym. ‘Als ik zulke foto’s deel, wil ik alleen maar laten zien dat fit en sterk zijn de ultieme uitlaatklep is voor mij, met alles wat ik heb meegemaakt.’ Het is onduidelijk waar de zangeres precies op doelt, maar ze heeft een bewogen liefdesleven gehad en kreeg te maken met wangedrag van producers . Ellie beveelt haar sportieve levensstijl van harte aan. ‘Ik ben niet buitengewoon atletisch en als kind was ik vreselijk slecht in sport’, schrijft ze. ‘Ik was zo astmatisch dat ik amper kon lachen zonder een hoestbui te krijgen. Maar ik heb doorgezet en al mijn wilskracht gebruikt om door te gaan. Hoe moeilijk het ook is om gemotiveerd te blijven, zeker nu, ik raad het heel erg aan als je problemen hebt met je mentale gezondheid. Al is het maar een wandeling of stukje rennen.’ Je kunt prima sportief zijn zonder meteen een fitnessevangelist te zijn, vindt Ellie. Als ze geen zin heeft, sport ze niet. ‘Ik stuur liefde naar alle sterke vrouwen en naar hen die nog aan het begin staan - ik voel met jullie mee.’

Niet omdat het moet

Ellie is trouwens ook sportend te zien in haar clip van Love I’m given, die vandaag werd gelanceerd. Goulding is blij met haar lichaam en voelt zich er tegenwoordig goed bij om het te laten zien. Omdat ze het zélf wil, niet omdat het moét, zoals ze aan het begin van haar carrière dacht.



Voor een andere recente clip filmde ze zichzelf bijvoorbeeld in lingerie. ,,Het was ongelooflijk bevrijdend’’, zei ze daarover. ,,Het was niet alsof ik ineens tot bloei was gekomen en een seksueel wezen was geworden, dat was ik altijd al. Maar er is een groot verschil tussen dit doen omdat je denkt dat het moét en het doen omdat je het echt voelt en omarmt.’’