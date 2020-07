Ellie Goulding lachte MeToo-situaties weg: ‘Eerste producer wilde met me naar bed’

Zangeres Ellie Goulding (33) voelde zich aan het begin van haar carrière vaak onprettig door het gedrag van mannelijke collega’s in de studio. Ze gaven haar het gevoel dat ze een ‘seksueel object’ was. ,,De eerste producer die ik ontmoette, wilde met me naar bed.’’

,,En ik dacht: waarom?’’ vervolgt ze tegenover The Guardian. ,,Ik zag mezelf niet als een lustobject.’’ Al snel merkte ze dat menig producer haar, toen pas 19 jaar, wel zo zag. ,,Ik kon bijvoorbeeld de reis naar huis niet betalen en dan zeiden ze: ‘je kunt blijven’. Maar er was altijd de suggestie dat er meer achter zat. Ik moest het weglachen - ik moest constant dingen weglachen.’’



De ervaringen drukten een stempel op de start van haar carrière. ,,Bij andere sessies was er alcohol en kwam er een punt dat de man iets suggestiefs zei en ik me niet comfortabel voelde. Mijn hele carrière begon meteen met het gevoel dat ik een seksueel object was, met me kwetsbaar voelen bij zulke sessies.’’

Ellie dacht dat ze haar seksualiteit wel moést inzetten om door te breken. ,,Ik werd echt voorgeprogrammeerd met het idee dat dit onderdeel was van de weg naar succes’’, zegt ze. En Goulding is niet de enige, denkt ze. ,,Er zijn zoveel zangeressen die dit zullen horen en zeggen: ‘ja, dit herken ik’.’’



De Britse had zich achteraf gezien eerder willen uitspreken over haar MeToo-ervaringen. ,,Maar ik was iets te bang, ik dacht dat mensen me zouden veroordelen.’’

Bevrijdend

Gouldings seksualiteit staat centraal op haar nieuwe album, dat volgende week uitkomt. Niet omdat het moet, maar omdat het kán. Voor de clip van het lied Power filmde ze zichzelf in lingerie.



,,Spullen die ik nooit in bed zou dragen, want die shit zit niet lekker!’’ zegt ze. ,,Het was ongelooflijk bevrijdend. Het was niet alsof ik ineens tot bloei was gekomen en een seksueel wezen was geworden, dat was ik altijd al. Maar er is een groot verschil tussen dit doen omdat je denkt dat het moét en het doen omdat je het echt voelt en omarmt.’’