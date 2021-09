Eloise komt terug op ‘eigen huisje’ in Amsterdam: ‘Sorry voor de verwarring’

Eerder deze week slingerde Eloise een filmpje de wereld in waarin ze haar nieuwe appartement liet zien. Zo kwamen de keuken en huiskamer in beeld en deelde Eloise nog een ander filmpje waarin te zien was dat ze haar plekje ingericht had met veelal tweedehands spullen. ‘Ik heb dit nooit officieel hierop gezegd, maar: huisje in Amsterdam’, jubelde ze op Instagram.



De felicitaties voor het nieuwe stekkie van de gravinfluencer stroomden binnen, maar er ontstond ook wat verwarring. Zo gingen veel volgers van Eloise er vanuit dat ze de woning had gekocht. En dat terwijl de huizenmarkt oververhit is.



Inmiddels heeft Eloise opheldering gegeven over haar ‘eigen plekje’ en legt ze uit dat het huis niet door haar is gekocht. In haar Instagram Stories schrijft ze bij een foto: ‘Hey hey, ik zie overal dat mensen denken dat ik een huis heb gekocht, sorry voor de verwarring. Met eigen plekje bedoel ik dat ik een appartement heb met twee leuke vriendinnen en niet meer op campus zit.’