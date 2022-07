‘Elon Musk kreeg eind vorig jaar tweeling met een medewerkster’

In april dienden Musk en Zilis bij een rechtbank in Texas een verzoek in om de naam van de tweeling te veranderen, zodat ze de achternaam van hun vader zouden hebben en de achternaam van hun moeder deel van hun middelste naam zou worden. Een maand later werd het verzoek gehonoreerd door de rechter.

Hiermee komt het totale aantal kinderen dat de Tesla-topman heeft op negen te liggen. De multimiljardair deelt vijf kinderen met zijn ex-vrouw, de Canadese auteur Justine Wilson. Ook heef hij twee kinderen met de Canadese zangeres Grimes. Musk en Grimes verwelkomden hun tweede kind via een draagmoeder in december vorig jaar, een maand na de geboorte van de tweeling met Zilis.

De 36-jarige Zilis is volgens haar LinkedIn-profiel directeur operaties en speciale projecten bij Neuralink, dat werd mede-opgericht door de 51-jarige Musk. Ze zou 's werelds rijkste mens voor het eerst in 2015 ontmoet hebben en trad in mei 2017 in dienst bij NeuraLink. Diezelfde maand werd ze ook benoemd tot projectdirecteur kunstmatige intelligentie bij Tesla, waar ze tot 2019 werkzaam was. Zilis is volgens haar LinkedIn-profiel ook bestuurslid kunstmatige intelligentie bij het eveneens mede door Musk opgerichte onderzoeksbureau OpenAI.