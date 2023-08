Elton John belandt in ziekenhuis na val in zijn villa in Nice

Een woordvoerder laat aan Daily Mail weten dat Elton John nu in ‘goede gezondheid’ weer thuis is. ‘We kunnen bevestigen dat Elton, na een val gisteren in zijn huis in Zuid-Frankrijk uit voorzorg een plaatselijk ziekenhuis heeft bezocht. Na enkele controles is hij maandagochtend meer ontslagen en nu is hij in goede gezondheid weer thuis.’



Elton brengt zijn zomer door in zijn villa in Nice, nadat hij zijn Farewell Yellow Brick Road-tour in juli afrondde. Hij heeft gezelschap van zijn man David Furnish en hun twee kinderen.