Elton John haalt recordopbrengst binnen met afscheidstournee

De Rocket Man-zanger onttroont Ed Sheeran als artiest met de best verkopende tour. Sheeran vestigde in 2019 een record met zijn The Divide Tour, die ruim 776 miljoen dollar opleverde. Daarvoor was de Ierse band U2 recordhouder.

Elton John is sinds 2018 bezig met zijn laatste reeks concerten, waarbij de coronapandemie hem dwongen een aantal grote optredens te verplaatsen. Het plan is om ruim 300 concerten te geven, waarvan de 75-jarige artiest er 278 achter de rug heeft. De tournee eindigt deze zomer in Europa.

1,9 miljard

De als Reginald Kenneth Dwight geboren zanger en pianist is volgens Billboard sowieso een grootverdiener in de popindustrie. Sinds 1986 hebben concerten van hem, soms samen met andere sterren zoals Eric Clapton en Billy Joel, bijna 1,9 miljard dollar opgeleverd. Daarmee is hij de best verkopende soloartiest als het op verdiensten van ticketverkoop aankomt, nog voor Bruce Springsteen en Madonna.

Nieuw-Zeelandse fans kregen vorige week nog een domper te verwerken. Johns show in Auckland ging op het laatste moment niet door vanwege noodweer. De zanger was naar eigen zeggen kapot van de annulering.

Praat mee Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: