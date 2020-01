Eminem eerste slachtoffer nieuwe regels Single Top 100

Social media challenge BN’ers storten zich massaal op viral challenge van Dolly Parton

18:43 Dolly Parton plaatste gisteren een viertal foto’s van zichzelf waarmee ze de wijze waarop mensen zich op elk sociale media-kanaal weer anders profileren op de hak neemt. ,,Get a woman who can do it all!’’, aldus de 74-jarige countryzangeres, die er vervolgens viral mee ging. Ellen DeGeneres en andere sterren volgden al snel haar voorbeeld. Ook bekend Nederland doet nu een duit in het zakje, wat leidt tot een bonte verzameling hilarische foto’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.