Eminem maakt gehakt van Trump in rap

'Doodsoorzaak Tom Petty nog niet bepaald'

10 oktober De officiële doodsoorzaak van zanger Tom Petty is nog niet bekend. Dat blijkt uit het certificaat van zijn overlijden dat de website TMZ in bezit heeft. De doodsoorzaak is nog nader te bepalen, zo staat op het certificaat te lezen. Dit kan er volgens TMZ op duiden dat het rapport van de autopsie nog niet is afgegeven.