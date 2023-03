Emma Heesters en Wesley Hoedt na aanhoudende geruchten uit elkaar

podcast Wat voor man was mijn vader? Qmusic-dj Joost Swinkels gaat op zoek naar zijn identiteit

Joost Swinkels maakt in samenwerking met deze krant de podcast Liefs, Papa Piet. Toen Joost 5 jaar oud was, verloor hij zijn vader aan de gevolgen van leukemie. Hierdoor heeft hij zijn vader nooit goed gekend. In deze podcast gaat Joost op zoektocht: wie was zijn vader?