Emma Heesters valt in de prijzen bij MTV Awards: grootste talent

interview Andie MacDowell: Ik was vroeger veel te preuts

11:55 Nooit eerder had actrice Andie MacDowell (onder meer bekend van Groundhog Day en Four Weddings and a Funeral) meegewerkt aan een horrorfilm. Voor het bloedbad in familieverband Ready or Not maakte zij een uitzondering. ,,Ik mocht losgaan met pijl-en-boog. Heerlijk om te doen. Maar ik liep wel een blauw oog op.’’