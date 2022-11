Emma staat voor een dilemma en Gordon geeft teken van leven

Radio 2 gooit Top 2000 Café weer open, luiste­raars voor het eerst 24 uur per dag welkom

Voor het eerst sinds 2019 is er weer publiek welkom in het Top 2000 Café van NPO Radio 2. Luisteraars kunnen bovendien voor het eerst 24 uur per dag in het café, dat sinds 2010 elk jaar in Beeld en Geluid in Hilversum wordt opgebouwd, terecht. ,,We gaan de deuren volop opengooien”, zegt zendermanager Peter de Vries tegen het ANP.

28 november