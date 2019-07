Emma Wortelboer (22) verdient al meer dan haar ouders: ‘Best gek’

Wortelboers moeder is ggz-verpleegkundige, haar vader is beheerder van een wijkcentrum in Hengelo. Als jonge twintiger heeft ze al een betere salarisstrook dan haar ouders. „Het voelt alsof ik het nog niet verdien. Het is best veel geld, en wat doe ik nou eigenlijk? Het is niet helemaal eerlijk: mijn moeder stopt al 35 jaar haar ziel en zaligheid in het helpen van anderen. Bij mij draait het voornamelijk om Emma Wortelboer.”



De BNNVARA-presentatrice zegt niet te snappen dat veel mensen de hoogte van hun salaris liever privé houden. „Heel raar dat in Nederland niemand het over zijn salaris wil hebben, terwijl ik denk: wat maakt dat nou uit?”, aldus Wortelboer.