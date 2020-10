Emma zoenend gekiekt en Suzan betrapt gamende Freek in ondergoed

ShowbytesKorte updates van de sterren op sociale media - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd .

Zangeres Suzan betrapte haar vriend Freek weer eens terwijl hij aan het gamen was in zijn ondergoed. ‘Hij is weer gratis af te halen hoor, zal zorgen dat ‘ie wat kleding aan heeft als hij opgehaald wordt’, grapt Suzan.

Emma Heesters is nog altijd in de wolken en slingert vandaag een romantisch kiekje de wereld in.

Yolanthe Cabau en zoontje Xess Xava zijn op een stenen muurtje neergeploft om te genieten van de zonsondergang. Het leverde moeder en zoon een mooi plaatje op.

Ook Victoria Koblenko deelt vandaag een eerlijke foto van haar lichaam met een openhartig bijschrift. ‘De eerste foto zou ik nooit op insta zetten omdat ik mezelf in m’n hoofd liever zie zoals op de tweede foto. Dat is wel redelijk ziek, ik weet het, maar het is wel waar.’

Even geen sportschool of studio voor André Hazes. Vandaag viert hij in de Efteling het verjaardagsfeestje van zijn zoontje, ook wel ‘De Grootste’.

Freek Bartels mag vandaag 34 kaarsjes uitblazen en blikt terug op zijn jongere jaren. ‘Sommige dingen kunnen beter in 2000 blijven’, grapt hij.

Merel Westrik blijkt een echte waaghals. De presentatrice heeft de buitenlucht opgezocht en is gekiekt terwijl ze balanceert op een dunne balk.

Boer Geert-Jan maakte met zijn verschijning in een konijnenpak heel wat los bij de kijkers van Boer zoekt Vrouw en doet dit vandaag - nu in gezelschap van zijn kleinzoon - nog eens dunnetjes over.

Inge Ipenburg werkte de afgelopen weken in Italië aan haar boek, maar is nu weer in Nederland. ‘Okay, de kantooroutfit is anders, het decor ook, maar het werk blijft hetzelfde en net zo fijn’, merkt ze op.

Het is volgens actrice Anna Drijver ‘echt een zaterdagochtend’ om een podcast te maken.

Dilemma’s voor Patricia Paay: wat gaat ze vanavond koken? ‘Grote pan verse soep of een lekker stamppotje? We will see’, aldus La Paay.

De droom van YouTuber Rutger Vink is eindelijk uitgekomen: hij is op de gevoelige plaat vastgelegd met een alpaca.

