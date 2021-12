Emotioneel uitgeputte André Hazes annuleert alle plannen voor 2022

Uitgeteld

De artiest kwam in september met het bericht dat hij uitgeteld is en tijd nodig heeft om op krachten te komen. ,,Het gemis aan optredens en de onzekerheid die de coronapandemie met zich heeft meegebracht en de ontwikkelingen in zijn privéleven, hebben een grote impact gehad’’, luidde de verklaring.

Eerder vandaag wiste Hazes alle foto's van Sarah van Soelen van zijn Instagrampagina. Met haar had hij sinds begin van dit jaar een relatie, maar de afgelopen maanden was al onduidelijkheid over hun relatiestatus. Met zijn ex Monique Westenberg heeft hij zoontje André (5), die hij regelmatig opzoekt in hun villa in Berkel en Rodenrijs.