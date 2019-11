Emotionele Britt herdenkt vader: Wat had je dit allemaal cool gevonden

Britt was twee jaar geleden onderweg naar Afrika toen ze werd gebeld dat haar vader een ongeluk in zijn bakkerij had gehad. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed na 24 uur. Ondanks Britts grote verdriet, was ze ook heel trots op haar vader, die als donor geregistreerd stond. ,,Het bleek dat hij inmiddels al zes levens heeft gered”, vertelde ze later in De Wereld Draait Door.



Britt werd negen jaar geleden bekend door haar deelname aan Echte meisjes in de jungle, dat ze won. Sindsdien is Dekker geregeld op tv te zien, heeft ze een succesvol YouTube-kanaal waar ze over paarden vlogt, heeft ze haar eigen film én sinds kort ook haar eigen realityserie Opgezadeld met Britt op SBS6. ‘Wat had je het allemaal cool gevonden, een eigen bioscoopfilm, wat Youp over me zei, dat ik ff m’n droompaard geregeld heb en alles erom heen', luidt het emotionele bericht van Dekker.



Britt is intens verdrietig dat haar vader alle stappen die ze tot nu in haar leven heeft gemaakt moet missen. ‘Ik mis je zo erg, wou dat je terug kon komen pap.’



De paardenvlogster kan rekenen op veel steun onder haar bericht. Zo wenst presentator Jan Versteegh haar veel sterkte en ook Chantal Janzen, Geraldine Kemper en Anky van Grunsven reageren met lieve woorden en hartjes-emoji's.