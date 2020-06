Emotionele Duncan blikt terug op eerste post-corona concert

‘Gisteren was zo’n ongelofelijke ervaring. Na zo veel maanden niet kunnen optreden konden we eindelijk een concert geven voor dertig fans’, schrijft Duncan bij een serie foto’s van het optreden dat door Radio Veronica was georganiseerd. ‘Ik het dit gevoel zo erg gemist. We hebben gehuild, we klikten met elkaar en we vergaten even alle gekte rondom Covid-19.’



De aanwezige fans in de Ziggo Dome zaten netjes volgens de coronavoorschriften op 1,5 meter afstand van elkaar te kijken naar de optredens.