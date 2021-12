Emotionele Kelly Piquet huilt met haar Max mee na ongekend succes in Abu Dhabi

Max Verstappen vloog haar als één van de eersten om de hals nadat hij vandaag in Abu Dhabi wereldkampioen van de Formule 1 werd: zijn vriendin, die nagelbijtend had staan toekijken langs de zijlijn. Dit is de Braziliaanse Kelly Piquet, een van de verse motoren achter Max’ ongekende succes.

Ze was vandaag tijdens de race verschillende keren in beeld, maar zorgde pas voor kippenvel toen Max haar - nog met zijn helm op - een dikke knuffel gaf nadat hij uit zijn Carrera stapte. Nog met de kramp in zijn benen rende hij natuurlijk op zijn vader Jos Verstappen af, en op Kelly, die in het publiek stond. Toen Max even daarna, met tranen in zijn ogen, naar het Nederlandse volkslied luisterde, huilde zij met hem mee.



Kelly Piquets looks verraden het al: de 33-jarige brunette móet wel model zijn. Haar volledige naam is Kelly Tamsma Piquet Souto Maior, een naam die vooral verwijzen naar haar Braziliaanse roots, maar ze is niet in Brazilië geboren. Kelly kwam ter wereld in de Duitse stad Homburg, bracht haar jeugd door in Zuid-Frankrijk en verhuisde op haar twaalfde naar Brazilië. Daar verbleef ze tot ze 15 was. Na een terugkeer naar Frankrijk studeerde ze aan een Britse kostschool, om op 17-jarige leeftijd haar middelbare school af te maken in Brazilië.

Kelly ziet Max op het podium staan in Abu Dhabi.

Kelly koos daarna voor een studie aan het Marymount Manhattan College in New York, met als hoofdvak internationale betrekkingen met de nadruk op politieke wetenschappen en economie. Ze liep stage in de mode en besloot in dat vakgebied te blijven werken. Zo werkte ze onder andere bij Vogue Latinoamerica en Bergdorf Goodman, en was ze columnist voor het tijdschrift Marie Claire. Hoe Kelly dan met de Formule 1 in aanraking kwam? Haar vader is autocoureur Nelson Piquet (69), die in de jaren 80 uitgroeide tot een van de belangrijkste coureurs in de F1-wereld. Hij werd driemaal wereldkampioen. Max heeft dus een toepasselijke schoonfamilie uitgekozen.

Kelly heeft op haar beurt dan weer binding met Nederland. Haar moeder Sylvia Tamsma is Nederlandse. Met Nelson kreeg zij ook Nelson Angelo en Julia. Nelson Piquet jr. was in 2008 de tweede rijder naast Fernando Alonso bij het ING Renault F1-team.

Max (24) en Kelly zijn nog niet heel lang samen. De geruchten gingen al langer, maar pas op 1 januari van dit jaar deelde Max een strandfoto van hem en zijn vriendin samen. ‘Ik wens jullie in 2021 succes, liefde en geluk, net zoals ik dat gevonden heb’, pende hij op. Zich niet realiserende dat hij nog geen jaar later geschiedenis zou schrijven door als eerste Nederlander wereldkampioen Formule 1 te worden.

Pas vorige maand ontmoette Max zijn schoonvader, toen hij tussen zijn races in Mexico in Brazilië de kans kreeg. ,,Het was vooral goed om tijd te spenderen met mijn familie”, zei hij tijdens een persconferentie over het bezoek in Brazilië. ,,We hebben leuke gesprekken gehad, over van alles. Maar niet over de titel of wat ik in de auto moet doen. Daar heb ik geen advies over nodig.” De garage van Piquet, kampioen in 1981, 1983 en 1987, maakte wel indruk op Verstappen. ,,Dat is een jongensdroom. Zo één zou ik er ook wel willen hebben, met allemaal verschillende auto’s.”

Max bevestigde in oktober vorig jaar dat zijn relatie met de Duitse brunette Dilara Sanlik over en uit was. Kelly was tot vorig jaar samen met Daniil Kvyat, eveneens Formule 1-rijder. Samen hebben zij een dochtertje, Penelope van 2. Tussen haar modellenfoto's door, duikt er nog wel eens een kiekje van Max op Kelly's Instagramaccount op. Zo schreef ze op zijn verjaardag dat ze ‘van alles aan hem houdt’ en erg trots op haar liefje is. ‘Ik kan niet wachten op alles wat ons nog te wachten staat’, schreef ze met een voorspellende blik. Nadat Max gisteren de pole position voor de Grand Prix in Abu Dhabi pakte, liet ze op Instagram over haar held los: ‘Jij bent niet van deze wereld’.

Max samen met Richard Pex en Kelly Piquet bij aankomst op het Yas Marina Circuit voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi.

