Emotionele Kim trapt op de rem en Patrick's worstenbroodjeswalhalla

Slachtof­fers MH17 centraal in nieuw seizoen Break Free

14:49 Vijf jonge passagiers van de MH17-vlucht staan centraal in het nieuwe seizoen van de documentaireserie Break Free. In de documentaireserie maken nabestaanden de reis die hun geliefde nooit kon afmaken. De eerste aflevering is vanavond te zien op NPO 3 en is gewijd aan de 22-jarige Tallander Niewold uit het Gelderse Brummen.