Emotionele Linda Hakeboom dolgelukkig met haargroei: ‘Voelt als een nieuw begin’

Weer halfjaar chemo voor Linda Hakeboom na vondst kwaadaardi­ge cellen

7 april Linda Hakeboom heeft toch weer chemotherapie nodig. De 35-jarige filmmaker was eind februari klaar met de behandelingen, maar er zijn nog een paar kwaadaardige cellen gevonden. ,,Ik ben gisteren weer naar het ziekenhuis geweest en we hebben samen besloten dat we wel weer een halfjaar chemo gaan doen”, vertelt ze in haar Instagram Stories.