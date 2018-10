Emotionele Matthijs van Nieuwkerk: Aznavour hoort bij mijn leven

Aznavour overleed vannacht op 94-jarige leeftijd in zijn slaap. Van Nieuwkerk, die bekendstaat als een groot fan van de zanger, besloot daarom het eerste gedeelte van zijn show om te gooien als eerbetoon aan Aznavour. Daar werd duidelijk dat hij het erg moeilijk had met het overlijden van de Franse chansonnier. ,,Hij was er altijd. Hij zong me naar de horizon", zei hij zichtbaar geraakt. Af en toe slikte hij zijn tranen weg. ,,Het is zijn stem die mij altijd weer wist te raken."



Ook Ivo Niehe was te gast om over het overlijden van Aznavour te praten. Van Nieuwkerk en Niehe waren het echter niet helemaal eens met elkaar. Zo stoorde de DWDD-presentator zich mateloos aan een tweet van de Britse krant The Guardian. Daarin omschreven ze Aznavour als de Franse Frank Sinatra. ,,Man, dat irriteert mij. Sinatra heeft geen enkele song zelf geschreven", zei van Nieuwkerk gepikeerd. Niehe vond het géén belediging voor Aznavour. ,,Ze willen zijn grootheid duidelijk maken. Het is een eretitel", stelde hij.



Op de vraag waarom Van Nieuwkerk zo diep geraakt werd door de muziek van Aznavour antwoordde hij: ,,Het is die stem. Zo vol en zo melancholisch."