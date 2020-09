Emotionele Monique Smit staat stil bij miskraam: ‘Waarom mocht je niet geboren worden?’

Monique was in 2018 zes weken in verwachting toen ze een miskraam kreeg. ‘Ik herinner me alles nog’, schrijft ze. ‘Datum, tijd, plaats en vooral het lege gevoel.’



Het gebeurde op de verjaardag van haar vriend Martijn Molleman. ,,De visite was er nog toen ik een bloeding kreeg’’, vertelde ze eerder aan Kek Mama. ,,De verloskundige zei: ‘Zolang het maar een klein beetje is, hoef je je geen zorgen te maken.’ Maar een dag later ging het helemaal mis. Op de echo bleek mijn baarmoeder zelfs al helemaal schoon.’’

Haar vriend was vrij ‘praktisch ingesteld’ rond de miskraam. ,,Hij zei: ‘Dan was het niet goed en moet je blij zijn dat het is weggegaan’’’, vertelde Monique aan Viva. Zelf was ze vanzelfsprekend vooral verdrietig en twee jaar later denkt ze er nog vaak aan terug.



‘Hoe lang of kort je ook zwanger was, sommige vragen blijven altijd rondhangen in je hoofd’, schrijft ze op Instagram. ‘Waarom mocht je niet geboren worden? Wat was er mis met je? Was je weer zo’n heerlijk mannetje of misschien toch een meisje?’ vervolgt ze, verwijzend naar zoons Luca (1) en Noah (5). ‘We zullen het nooit weten.’

Een maand na de miskraam raakte Monique zwanger van Luca. ‘Ik heb het geluk dat ik nu mijn handen mag dichtknijpen met twee fantastische zoons waar ik ontzettend van geniet’, aldus Monique, die beseft dat dit niet voor iedereen geldt. ‘Alle vrouwen die dit nu misschien nodig hebben: een dikke knuffel voor jullie allemaal.’

Taboe

Foodblogger Rens Kroes (33) vertelde onlangs ook over haar miskraam, eveneens om het taboe te doorbreken. De zus van Doutzen verloor vorig jaar na negen weken zwangerschap een tweeling.



,,Ik hoor zo veel om me heen dat vrouwen dit ook hebben meegemaakt’’, zei ze. ,,Als ik er open over praat, reageert er vaak iemand met: ‘oh ja, ik had ook een miskraam’, terwijl we het vaak niet van elkaar weten. Het is zo belangrijk om het bespreekbaar te maken, er samen over te kunnen praten en te weten dat het oké is.’’ Rens is momenteel wederom zwanger.

