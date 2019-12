Emotionele Piet Paulusma neemt afscheid van SBS 6

,,Een traan, want een periode van 23 jaar en vier maanden bij SBS6 is afgelopen. Ik heb me mijn hele leven daarvoor ingezet. En de lach kwam door de zon en door de toekomst." De weerman presenteert vanavond voor het laatst Piets Weer op SBS6, na Hart van Nederland. Voortaan zegt hij 'oant moarn' tegen de kijkers van Tijd voor MAX.



Piet Paulusma gaat daarnaast verder met een nieuwe website van Piets Weer die gelijk met de jaarwisseling op 1 januari om 0.00 uur online komt. Ook is hij vanaf dan te horen op NPO Radio 5 waar hij op werkdagen rond het middaguur wordt gebeld in de uitzending. ,,Pietsweer.nl blijft. Piets weerbericht gaat naar MAX, elke werkdag zijn we er om vijf voor zes. We blijven bijna hetzelfde doen. We gaan gewoon weer naar buiten en Nederlanders opzoeken. We krijgen een andere plek en gaan overdag opnemen. Het zal even wennen zijn. Maar we hebben een goed team, een groot deel van het team gaat mee. Ik heb er alle vertrouwen in."



De weerman kijkt met trots terug, al vindt hij het jammer dat hij de 25 jaar niet heeft vol mogen maken bij SBS6. ,,Er liggen nu nieuwe kansen bij de NPO. Ik ben daar met warmte ontvangen, dus ik ga daar met warmte naartoe." Hij heeft ook veel aan anderen te danken, zegt hij. ,,Niet alleen door mij is dit weerbericht een succes geworden, maar ook door de inwoners van Nederland. We hebben het samen gemaakt.”