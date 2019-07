‘Enfant terrible’ prins Laurent wéér in opspraak: druk met smartphone tijdens militair defilé

Op beelden is te zien dat de prins minutenlang met zijn smartphone bezig is. Uiteindelijk begon Laurent zelfs te bellen, waarop koning Filip en koningin Mathilde hem fronsend bekeken. Uiteindelijk is het zijn vrouw prinses Claire die hem er op wijst dat hij een stapje te ver gaat.



Het is zeker niet de eerste keer dat prins Laurent buiten de lijntjes kleurt. Het flamboyante lid van het koninklijke huis van onze Zuiderburen drijft de Belgische politiek meer dan eens tot wanhoop met zijn gedragingen. Zo had hij lange tijd een twitteraccount en plaatste daar zonder overleg berichten op. Hij woonde bijvoorbeeld in militair uniform de viering van het negentigjarig jubileum van het Chinese volksleger bij op de ambassade in Brussel. Een foto daarvan plaatste hij op het social media-platform.



Dat zorgde voor een flinke rel, omdat prins Laurent geen toestemming voor dit bezoek had gevraagd om het jubileum te bezoeken. De Belgische premier Charles Michel eiste dat prins Laurent straf krijgt. Uiteindelijk werd hij 15 procent gekort op zijn toelage.



De Belgische politiek heeft nog niet gereageerd op het nieuwe incident.