Entre Deux Mondes zal niemand onberoerd laten

Samantha Steenwijk na roddels over partner: ‘Klopt, maar pijnlijk dat er genoten wordt van andermans leed’

Samantha Steenwijk heeft vandaag op social media een uitgebreid bericht geplaatst naar aanleiding van roddels die online gingen over haar partner Daisy. Yvonne Coldeweijer, die eerder al tegenover de zangeres in de rechtszaal stond, beweerde dat de geliefde van Steenwijk overspel had gepleegd. ‘Het oprakelen hiervan heeft totaal geen meerwaarde.’

11:06