Enzo Knol dumpt Porsche Panamera voor nieuwe bolide van 240.000 euro

Symfoni­sche ode aan Prince in Amsterdam

11:17 Een symfonisch orkest brengt op vrijdag 30 november een eerbetoon aan Prince in AFAS Live in Amsterdam. Het concert met de titel '4U: A Symphonic Celebration of Prince' is onderdeel van een tour door de Verenigde Staten en Europa. Het is volgens organisator Mojo voor het eerst dat een volledig orkest het oeuvre van de Amerikaanse popster opvoert.