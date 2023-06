Enzo Knol zat als 17-jarige in gesloten instelling om hevige agressie en drugsgebruik: ‘Alle vrijheid weg’

Vlogger Enzo Knol (30) heeft als 17-jarige zo’n honderd dagen in een gesloten instelling doorgebracht omdat hij onhandelbaar was voor zijn moeder en de reguliere jeugdzorg. Dat vertelt hij in zijn drie uur durende jubileumvideo, waarin hij teruggaat naar de plek die hij destijds zag als gevangenis.

De stemming in Knols langste video ooit is feestelijk vanwege zijn tienjarige YouTube-jubileum, maar ook emotioneel. Want de nu zo succesvolle vlogger had dertien jaar geleden een heel ander leven, memoreert hij. Knol had naar eigen zeggen extreme aanvallen van woede en agressie, waarbij hij zichzelf verwondde door tegen deuren en muren te slaan. Hij blowde en spijbelde en stond lijnrecht tegenover zijn moeder.

Die wist niet wat ze met hem aan moest. ,,Alles mislukte, het ging alleen maar slechter en slechter’’, zegt ze in de video. Enzo stond op het punt 18 jaar te worden en had dan zelf mogen beslissen of hij naar zo’n instelling zou willen, wat hij nooit zou hebben gedaan. Daarom werd hij volgens zijn moeder snel op zijn 17de opgenomen in de extreem beveiligde instelling.

De slaapkamers hadden dikke deuren en waren zeer sober, zodat de jongeren niets konden vinden om zichzelf of elkaar iets aan te doen. Het contact met de buitenwereld was minimaal: er waren volgens Knol strenge regels voor internetgebruik, telefoon en simpele dingen als naar buiten gaan.

Drie keer gescheiden

Knol voelde zijn woede mede doordat hij in zijn maag zat met zijn verleden, vertelt hij in de video, waarin hij voorleest uit zijn dagboek. Hij was zeven keer verhuisd, had op zes verschillende scholen gezeten en zijn moeder was drie keer gescheiden.

In de instelling werd Enzo 24 uur per dag in de gaten gehouden, zegt hij. Als hij buiten was geweest, werd zijn hele lichaam volgens hem geïnspecteerd om te checken of hij niets naar binnen smokkelde. Het pijnlijkste was dat hij er zat met kerst en vooral de jaarwisseling, zijn favoriete avond.

Vader wil hem niet zien

,,Toen ik hier kwam, dacht ik: what the fuck. Ik zit gewoon vast. Mijn hele vrijheid is weggenomen. Dit is waar ik nu naar kijk, naar muren, naar hekken’’, vertelt Knol. Als hij mensen in de verte zag hardlopen of fietsten, dacht hij: ,,Ik wil niets anders dan hen zijn.’’

Enzo en zijn moeder krijgen het allebei te kwaad als hij praat over de relatie met zijn vader. Die wilde zijn eigen kinderen niet meer zien toen hij en Enzo’s moeder uit elkaar gingen, stelt zij. Knol kan zich niet voorstellen dat een ouder zo is, wat je kind ook doet. Hij was ook boos op zijn moeder omdat hij naar de instelling moest, maar begrijpt dat ze niet anders kon. Hun relatie is nu goed.

Na pakweg drie maanden verliet hij de instelling, en uiteindelijk ging het beter met hem. In 2013 begon hij met vloggen, om uit te groeien tot de bekendste youtuber van Nederland. Hij sluit zijn vlog af naast zijn geliefde Myron, die hem zo gelukkig maakt. Hoewel je zou kunnen denken dat hij zijn ‘pensioen’ aankondigt, zegt hij zaterdag gewoon terug te zijn.

‘Dit is de moeilijkste video die ik ooit heb gemaakt’, schrijft hij erbij. ‘Ik vind het super spannend om dit met jullie te delen, maar het voelt ook als een hele opluchting. We hebben allemaal ons eigen verhaal, iedereen heeft een rugzakje. En daar moet je mee leren leven. Weet dat je er niet alleen voor staat! Er zijn altijd mensen die je willen helpen.’

