EO boos op NPO-plan voor minder religie op tv

Op zender NPO 2 blijven tv-programma's Nederland Zingt en Eucharistieviering uitgezonden worden, maar naar andere titels ‘zal kritisch worden gekeken’. Dit is tegen het zere been van EO-directeur Arjan Lock. Het is volgens hem belangrijk dat er meer wordt gedaan dan het brengen van kerkdiensten. ,,De NPO onderscheidt zich juist van de commerciële omroepen met levensbeschouwelijke programma’s. Naast het aparte geldpotje van 13 miljoen heeft de EO altijd al levensbeschouwelijke programma’s gemaakt. Dat is ook onze taak als omroep’’, stelt Lock.



De EO-directeur vervolgt: ,,Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt maken we programma’s die verschillende groepen in de Nederlandse samenleving verbinden, zoals natuurlijk The Passion maar ook Adieu God?, De Verandering en Ik is je. Ik ben hier dus een felle tegenstander van. Wij zullen, juist omdat het nog maar plannen zijn, hierover in gesprek gaan met de NPO.”