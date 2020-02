EO komt met oorlogsdrama voor tieners op Instagram

Op het Instagramkanaal van Zapp verschijnen vanaf 14 april dagelijks stories die geïnspireerd zijn door Het verhaal van Edith, het oorlogsdagboek van Edith Velmans-Van Hessen. In de serie is te zien wat hoofdpersoon Esther (15) zoal meemaakt. Ze vertelt onder meer hoe haar gewone leven in de oorlog steeds verder onder druk komt te staan en besluit bijvoorbeeld zonder haar ouders en broer onder te duiken met hulp van haar vriendje Freek. De laatste story wordt geplaatst op dinsdag 5 mei, de dag van de bevrijding. Op vrijdag 8 mei sluit Oorlog-stories af met een laatste YouTube-video.

Inspiratie

Het is overigens niet de eerste keer dat verhalen over de Tweede Wereldoorlog via Instagram worden gedeeld om een jonger publiek te bereiken. Vorig jaar kwam de mini-serie Eva Stories uit, waarin de 13-jarige Britse Eva de hoofdrol speelde. Zij nam haar volgers mee op reis door de Holocaust.



De makers van Oorlog-stories zijn dan ook geïnspireerd door Eva Stories. ,,Toen wij bij Stepping Stone het Israëlische ‘eva_stories’ zagen, vonden we dat dit in Nederland navolging verdiende. We hopen hiermee kinderen en tieners te raken en de herinneringen aan de oorlog ook voor een nieuwe generatie levend te houden", aldus Jasper van der Schalle.