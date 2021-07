EOTB-Dusty 'vecht voor leven’ na ongeluk

Manager Bruce Spring­steen lost slepend debat op over songtekst Thunder road

19 juli Jon Landau, de manager van Bruce Springsteen die samen met hem het album Born to run heeft geproduceerd, heeft een jarenlang debat voorgoed beslecht. Al bijna vijftig jaar was het voor fans onduidelijk of The Boss in het nummer Thunder road nu zingt of jurk van Mary ‘sways’ of ‘waves’. Landau heeft het antwoord op die prangende vraag gegeven.