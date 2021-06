Er is een invasie aan de gang van Belgen op de Nederlandse tv

In krantenland kijken we allang niet meer op van een Belg meer of minder, maar op tv waren ze lange tijd schaars. Vroeg een item in een programma om de aanwezigheid van onze zuiderburen, dan werd in de jaren 80 en 90 steevast zanger Bart Peeters uitgenodigd. Zijn rol is inmiddels overgenomen door Evi Hanssen, die even makkelijk babbelt over voetbal als het songfestival of de coronamaatregelen in haar land.