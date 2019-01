Er is hoop! Deze sterrenkoppels lukte het hun huwelijk te redden

trouble in paradiseUit elkaar zijn ze (nog) niet, maar het huwelijk van Wendy van Dijk en Erland Galjaard verkeert wel in zwaar weer . Ze geven het nog een kans. Er gloort hoop: meer bekende stellen overleefden een relatiecrisis.

Voor Wendy van Dijk betekende het jawoord aan Erland Galjaard in 2014 dat haar langgekoesterde droom in vervulling ging. Jaren eerder werd de presentatrice bedrogen door Xander de Buisonjé, terwijl haar trouwjurk ongebruikt in de kast hing.

Nu is er flink wat turbulentie in huize Galjaard-Van Dijk - de voormalig RTL-programmadirecteur slaapt daarom geregeld niet thuis. ,,We proberen de komende periode met elkaar tot een oplossing te komen”, liet het stel gisteren in een gezamenlijke verklaring weten. ,,In het belang van ons gezin maar ook vanwege het respect en de liefde die we nog steeds voor elkaar voelen.”

Andere koppels

Ze vormen niet het eerste BN’er-koppel dat moeilijke tijden kent. Ook deze sterren hadden het moeilijk, maar kwamen wel weer bij elkaar:

Hij hield er een minnares op na, zij dook het bed in met een man die toch ‘niet de prins op het witte paard bleek’. Het huwelijk van René en Natasja Froger was in 1997 na zes jaar op. Pas toen de presentatrice met een nekhernia in het ziekenhuis belandde - en de zanger avond aan avond aan haar bed zat - beseften ze dat ze niet zonder elkaar konden. In 1999 gaven ze elkaar voor de tweede keer het jawoord. ,,Je moet blijven praten met elkaar, dat is het belangrijkste. En je moet je partner de vrijheid gunnen als die daar behoefte aan heeft”, zei Natasja in een interview.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm René en Natasja Froger © ANP

Marco en Leontine Borsato ‘raakten elkaar kwijt’ nadat de zanger in 2009 zakelijk failliet was gegaan. Hij verloor zichzelf in het werk om zijn bankrekening weer gevuld te krijgen, zij probeerde hobbels op de weg glad te strijken om hun drie kinderen een zo onbezorgd mogelijk leventje te geven. Uiteindelijk ‘vonden’ ze elkaar weer toen ze bij een relatietherapeut op de bank terecht kwamen. Er bleek genoeg ‘houden van’. Praten hielp, schrijven ook. Pure zelfreflectie, noemde Leontine dat in Beau Monde. ,,Door dat schrijven kwam ik tot bepaalde inzichten.” Inmiddels zijn ze twintig jaar getrouwd en is hun relatie ‘beter dan ooit’.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Marco en Leontine Borsato © Brunopress

Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko hadden een nogal explosieve relatie, waarin de simpelste gesprekken uitliepen op knallende ruzie. De oud-voetballer bleek geen ‘husband material’, oordeelde de actrice toen de boel in 2008 na vijf jaar klapte, al noemde ze hem nog wel haar ‘grote liefde’. Een jaar of zes later sloeg de vonk opnieuw over - eerst in het geheim, om met hulp van een professional te ontdekken hoe ze kunnen samenleven zonder slaande deuren. Het koppel, nu blije ouders van zoon Kiy (2), zweert bij het relatieadvies van de Vlaamse therapeute Ester Perel. Vic: ,,Zij is mijn goeroe als ’t gaat om hoe je je relatie zou kunnen vormgeven.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko © bruno

Roddels over hoe toetsenist Jeroen Rietbergen haar zou hebben bedrogen, sloegen in 2013 de grond onder de voeten van Linda de Mol vandaan. Hun relatie verliep daarna ook even stroef, want - tsja - waar rook is, is vuur? Linda’s vader, John de Mol senior, kwam op zijn sterfbed nog met een belangrijk advies. ,,Hij zei: niet te lang bij stilstaan en hop de schouders eronder en gaan met zijn tweeën”, vertelde Linda in een interview. ,,Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want we zijn zeer gelukkig. En ik had er ook niet aan moeten denken ook nog met een verbroken relatie onder de kerstboom te zitten.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Linda de Mol met partner Jeroen Rietbergen © ANP Kippa

De internationale carrière die zanger Charly Luske overhield aan zijn auditie bij The Voice of Holland (2011) - bij niemand anders draaiden de coaches zo snel - trekt een zware wissel op zijn relatie met actrice Tanja Jess. Zij voelt zich door al zijn gereis vaak ‘een alleenstaande moeder’ en om de boel bij elkaar te houden, hebben ze hulp ingeschakeld. ,,We hebben de nodige therapietjes achter de rug”, vertelde Tanja deze zomer rond hun tienjarig jubileum. ,,Ik kan het iedereen aanraden: je kunt niet altijd alles zelf oplossen.”