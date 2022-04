Er is maar één Gwyneth Paltrow en die bouwt als een dolle aan haar imperium Goop

Roddel­praat zwicht voor John de Mol en belooft rectifica­tie

Roddelpraat gaat in op de eis van John de Mol om recente berichtgeving over hem te rectificeren. Dat bevestigt Dennis Schouten. In een uitzending van het onlineprogramma beweerden Schouten en zijn collega Jan Roos dat de mediamaganaat geld zou hebben betaald om getuigen af te kopen in de mishandelingszaak van Shima Kaes tegen Johnny de Mol.

17 april