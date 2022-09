‘Er is nog één vraag blijven liggen in de clash tussen Angela en Derksen’

Luisteraars van deze podcast en lezers van de krant hebben massaal gereageerd op de botsing in Vandaag Inside tussen Angela de Jong en Johan Derksen. Mediajournalist Mark den Blanken: ,,Uit alle reacties blijkt dat er nog één vraag is blijven liggen in de clash tussen Angela en Derksen!” Daar geeft Angela natuurlijk antwoord op.



Linda de Mol is met een statement gekomen in haar eigen blad en dat vindt het panel niet de sterkste plek. Mediajournalist Dennis Jansen heeft navraag gedaan over de overname van Talpa door RTL en komt met een update. En het schrappen van het MAX-programma Het dorp is een kapitale fout van de NPO. Het panel legt uit waarom.



Eva Jinek krijgt een pluim voor haar interview over de mondkapjesdeal en er staat een must-see-documentaire in Angela’s Etalage. Disclaimer: hij is loodzwaar en je blijft er door wakkerliggen.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.