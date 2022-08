‘Er is ook nog een derde scenario dat Tim Hofman niet heeft genoemd’

Natuurlijk wordt de tweede aflevering van Boos over de misstanden rond The Voice besproken. Hoewel Tim Hofman een goed journalistiek product afleverde, ontbrak er iets. ‘Er is ook nog een derde scenario dat hij niet heeft genoemd!’



Mediajournalist Dennis Jansen doet live verslag van de seizoenspresentatie van de NPO. Met goed nieuws voor De slimste mens, maar juist slecht nieuws voor Antoinette Hertsenbergs Radar.



Verder een tip in Angela’s Etalage om te bingewatchen, Giel Beelen en Frank Dane in het Radiohoekje en het mediapanel vraagt zich af of nou echt alle vragen zijn gesteld die gesteld moesten worden aan Nick & Simon. Maar ze genoten wel van het gesprek dat Eva Jinek met de twee Volendammers voerde.