'Er komen nog schokkende zaken naar buiten over Donald Trump'

Volgens de Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels komen er nog schokkende zaken naar buiten over de Amerikaanse president Donald Trump, met wie ze een seksaffaire zou hebben gehad. In een gesprek met presentator Twan Huys van RTL Late Night vertelde ze dat er tussen haar en de Amerikaanse president Donald Trump wat haar betreft nooit sprake was van liefde. Ze zegt dat ze hem 'ten val wil brengen'.

Daniels mocht in verband met een nog lopende rechtszaak niet praten over de details van de seksaffaire met Trump, maar ze ging wel in op de vraag waarom ze ooit een zwijgcontract heeft getekend. ,,Ik wilde niet dat het verhaal naar buiten kwam. Wie wil er nu toegeven dat ze seks heeft gehad met Donald Trump?'', vertelde ze Twan Huys. De voormalige pornoactrice noemde haar avontuurtje met Trump 'amusant, interessant en spijtig'.

Daniels heeft geen geld gekregen voor het interview zelf. Wel werden haar reis en verblijfkosten betaald. ,,Als je aan Stormy denkt, zou je denken dat ze een vet bedrag vraagt voor interviewmogelijkheden. Maar dat bleek niet zo. Wij hebben aangegeven dat we er niet voor betalen en ze is toch gekomen'', aldus Huys in RTL Boulevard. In een preview was al te zien hoe Stormy, met een ietwat opgelaten Huys naast haar, 'een storm' aankondigt.

In januari onthulde de Amerikaanse krant The New York Times dat Stephanie Clifford (39), alias Stormy Daniels, een seksaffaire zou hebben gehad met Trump in 2006. Trumps vrouw Melania was toen net aan het bevallen van hun zoon Barron. Zijn advocaat Michael Cohen erkende ongeveer een maand later kort voor de presidentsverkiezingen van 2016 130.000 dollar aan zwijggeld aan Clifford te hebben betaald. ,,130.000 dollar? Als je iemand wil chanteren dan moeten daar een paar nulletjes bij'', vertelde Stormy vanavond.

Aftreden

Ook gaf Daniels antwoord op de vraag van Huys of er meer opzienbarende informatie over Trump naar buiten zal komen. ,,Er is heel veel niet bekend, er komt dus meer aan. En het is schokkend.'' Stormy schat de kans 'fifty fifty' dat Trump aftreedt als ze de informatie die zij heeft, naar buiten brengt. ,,Daar zou ik als president heel nerveus van worden. Ik ben gek op een goed gevecht en ik vind dat hij moet aftreden.''

Stormy Daniels diende in april bij de federale rechter in Manhattan een aanklacht in tegen Trump wegens smaad. De Amerikaanse president trok in een twitterbericht haar betrouwbaarheid in twijfel. Stormy stelt dat Trump wist dat deze tweet van geen kant klopt of dat hij hem heeft geplaatst met roekeloze minachting van de waarheid.

'ER IS STORM OP KOMST', aldus pornoster @thestormydaniels. Wat gaat de invloed van haar zijn op de toekomst van president Trump? Vanavond geeft ze een exclusief interview in RTL Late Night met Twan Huys. 22:30 uur bij @RTL4. MEER OP www.rtllatenight.nl #RTLLN Een foto die is geplaatst door null (@rtllatenight) op 6 Sep 2018 om 1:11 PDT