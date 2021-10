Er komt vervolg op Ruinerwold-docu: 'Jongste kinderen willen niet in schijnwerpers'

Flinke heisa over Dave Chappelle binnen Netflix: grote staking op komst

14 oktober Volgens de Amerikaanse website The Verge wordt er een bedrijfsbrede staking bij Netflix voorbereid. Aanleiding voor de protestactie is de weigering van Ted Sarandos, de ceo van Netflix, om de special van Dave Chappelle van het platform te halen. In zijn show lacht Chappelle met transpersonen en verdedigt hij onder meer de controversiële uitspraken van J.K. Rowling.