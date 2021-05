Erica Meiland: Nooit sprake geweest van liefdesrelatie met Sander

Volgens Erica was er nog helemaal geen sprake van een liefdesrelatie. Maar ook aan het daten is een einde gekomen, zo wordt vanavond duidelijk in de laatste aflevering van dit seizoen. ,,Zoals ik steeds heb aangegeven waren Sander van Betten en ik elkaar aan het leren kennen. Dat wil zeggen informatie uitwisselen via mail en app en eens in de paar weken een wandelafspraak. Van een relatie in de zin van een liefdesrelatie is nooit sprake geweest en zal er ook niet gaan komen, hebben we ontdekt. Daarvoor verschillen we te veel van elkaar,” concludeert Erica in gesprek met NU.nl. ,,We beschouwen elkaar als vrienden en hebben nog af en toe contact.”