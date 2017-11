Erica Terpstra: Ik kan nog makkelijk tien seizoenen op reis

Eerst naar Vietnam en gelijk door naar China. Zwaar zeker?

,,Integendeel. Voordat ik in oktober vertrok stond mijn hele leven maandenlang in het teken van revalidatie. Wekelijks heb ik vijf keer met een personal trainer gezwoegd om weer topfit te worden. Ik heb het niet voor niks gekregen, maar het is honderd procent gelukt. In Vietnam heb ik me zo enorm goed gevoeld. Het besef dat ik als oudere vrouw, na een periode met gebreken, fysiek en mentaal weer alles kan maakt me een dolgelukkig mens.''

Helemaal nergens last van gehad?

,,Nee hoor. Het lopen gaat uitstekend. Ik heb op vrije momenten in m'n eentje schitterende wandelingen door afgelegen bergdorpjes gemaakt. Vermoeiend? Ik krijg daar juist nog meer energie van. Op reis helemaal mezelf zijn. Dat zie je ook op tv. Ik werk ook niet met visagie, maar ga bewust voor puurheid. Als het heet is mag iedereen me zien transpireren en make-up hoeft ook niet. Mensen krijgen me zoals ik ben. Dus zonder oogschaduwtje. Dat is voor andere momenten.''

Hoe gaat u eigenlijk te werk tijdens zo'n trip?

,,Vooropgesteld, ik doe het niet alleen. Ik werk al jaren met een vast team: een regisseur, cameraman, geluidstechnicus, producer en een lokale fixer die terplaatse dingen regelt. Vooraf doen we veel research. Hahaha, soms komt het voor dat ik meer kennis over een gebied heb dan de lokale bevolking. Dat vaste clubje staat garant voor kwaliteit en is een warm bad. Heus, er valt nooit een onvertogen woord.''

Jullie reizen altijd in teamverband?

,,Voordat de draaidagen beginnen ben ik altijd al een paar dagen alleen in een land. Het is fantastisch om in mijn eentje te reizen, alvast wat sfeer op de snuiven. Het klinkt misschien raar, maar het eerste wat ik meestal doe is op zo'n toeristische bus stappen. Bij een dubbeldekker natuurlijk bovenin. Dan rijd ik zeker drie rondjes door een stad. Op die manier komen de lokale vibraties goed bij me binnen en weet ik - zó makkelijk - globaal waar alles is. Pas daarna verwelkom ik de crew.''

En dan?

,,Lekker werken van vroeg tot laat. De dagprogramma's zitten barstensvol en er is weinig tijd voor rust. Vervolgens komen we thuis met minstens 20 uur opnamen voor amper een uurtje uitzending. Daaruit is het naderhand lastig kiezen. Maar het eindresultaat is altijd schitterend. Naar de laatste uitzending over Vietnam keken ruim een miljoen belangstellenden. Wat mij betreft smaakt dat naar meer. Het is vreselijk leuk om te doen, ik word gewaardeerd en er is nog zo veel meer van de wereld te ontdekken. Peru, Mexico, Kameroen, Papoea Nieuw Guinea en grote delen van Amerika. Zoals ik me nu voel zou ik het liefste morgen mijn koffers weer pakken.''

Komt er wellicht toch nog een nieuw seizoen?

,,Sinds eind 2014, toen ik ziek werd, was reizen een tijd onmogelijk voor me. Maar nu kan ik het weer prima. Begin dit jaar werd door Omroep Max gesteld dat de serie wellicht zou stoppen met twee finale bonusafleveringen. Dit met de gedachte dat ik de trips fysiek niet meer zou trekken. Toen ik na twee jaar revalideren 'het einde' zag naderen, heeft me dat geïnspireerd om nog voller de schouders onder mijn herstel te zetten. Met goed gevolg.’’

En nu?

,,Mmm, er zit gelukkig beweging in. Ik kan het weer aan, krijg onnoemelijk veel egostrelende reacties van kijkers en omroepbaas Jan Slagter schreef recent een verdomd aardige column waarin hij de deur weer op een kier zet. Ik ben razend benieuwd waar dat toe leidt. Zoals ik me nu voel kan ik nog tien seizoenen maken! Bang dat ik ergens in de verre verte onverhoopt ziek word ben ik niet. Daar sla ik me dan ook wel weer doorheen als een topsportster. Ook al ben ik een dagje ouder, dat blijf ik altijd in hart en nieren.''

