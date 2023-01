Erik de Zwart blikt terug op 3000 afleveringen Top 40: 'Ooit nummer Jan Smit ingekort’

De bekendste hitlijst van Nederland is in 1965 gestart en nog altijd wekelijks te horen. Volgens Verschuuren en De Zwart zit de kracht hem in het feit dat het een eerlijke populariteitsmeting is. De Zwart: ,,Het is de momentopname van een week van wat we écht leuk vinden met zijn allen. Dat geeft een saamhorigheidsgevoel. We hebben het over een nummer 1-hit en dat is dan ook echt een fenomeen. Soms ontstaat er discussie over, maar de manier waarop we het meten is heel betrouwbaar.”

Er zijn in de afgelopen 3000 afleveringen maar liefst 14.621 liedjes geweest die op plekken in De Top 40 hebben gerouleerd. ,,En dat was echt niet altijd kunst”, zo memoreert De Zwart. ,,Ik heb wel eens vreselijke nummers moeten aankondigen. Dingen met ‘I wanna *** you in the ****’, maar ja, dat is wel wat Nederland op dat moment het meeste aan het luisteren was.” De Zwart presenteerde de Top 40 maar liefst 13 jaar lang en op de kop af 666 keer.

Quote Dat vond Jaap Buijs, de manager van de toen twaalfjari­ge Jan, niet zo leuk Erik de Zwart

Dromen

Domien Verschuuren mag vandaag de 212de uitzending op zijn naam schrijven, maar hij hoopt dat aantal minstens te verdubbelen. ,,Toen ik eind jaren ‘90 als jongetje zelf naar de Top 40 met Erik de Zwart luisterde, had ik niet durven dromen het zelf ooit te presenteren. Wat mij betreft komen er minstens nog 200 bij.” Het leukste aan het presenteren van de Top 40? Jonge artiesten blij maken. ,,Om ze in de studio te ontvangen en te mogen feliciteren met hun eerste nummer 1-hit. Dat is iets dat ze nooit zullen vergeten en ik ook niet. Dat Claude nu bijvoorbeeld met zijn debuut de koppositie pakt, vind ik waanzinnig.”

Hoewel Verschuuren het dus geweldig vindt dat jonge artiesten naam maken in De Top 40, bekent De Zwart juist dat hij niet altijd stond te springen om de muziek van jonge artiesten. ,,Op een gegeven moment stond Jan Smit op nummer één, met Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen. Bij Radio 538 was dat niet echt hippe muziek. Dat nummer hebben we toen één keer compleet uitgezonden en de weken daarna hadden we het nummer een beetje kortgeknipt, zodat het snel voorbij was.” Hij vervolgt: ,,Dat vond Jaap Buijs, de manager van de toen twaalfjarige Jan, niet zo leuk. Dus is hij een keer op vrijdagmiddag mét Jan naar de studio gekomen. Ik moest en zou met hem kennismaken. Toen hebben we het goed gemaakt. Er is nog een foto van mij met kleine Jan op zijn schouders.”

Top 40 Awards Na deze mijlpaal staat de volgende alweer op het programma. Op 3 februari organiseert Qmusic de Top 40 Awards, iets wat als het aan Verschuuren ligt een vaste traditie mag worden. ,,We vieren in Rotterdam Ahoy het muziekjaar 2022. We blikken nog één keer terug en horen wat de grootste hits waren. Dat zijn, hoe je het ook bekijkt, mijlpalen in de popmuziek. Dat combineren we met optredens van de grootste artiesten van dit moment. Ik hoop dat we dit jaar, mét publiek, het definitieve startsein kunnen geven voor een muzikale, jaarlijkse traditie.”

