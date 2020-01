Erik de Zwart denkt dat de Top 40 nog jaren meekan

De prijzen voor beste artiesten en nummers van het vorige jaar (2019) en afgelopen decennium werden gisteravond bij Qmusic uitgereikt. De presentatie was in handen van dj en Top 40-presentator Domien Verschuuren.



Top 40-goeroe Erik de Zwart was ook aanwezig in de studio. Daar vertelde hij het vak nooit te verleren. ,,Zo ging dat. En zo gaat het nog steeds. Mooi is dat", reageert hij. ,,Het is iets zoals fietsen en skiën, dat verleer je niet. Je gaat weer zitten en weet precies hoe het werkt.”



Plannen om de Top 40 nog grootser aan te pakken heeft De Zwart ook. ,,Ik denk dat we met de Top 40 nog jaren meekunnen", stelt hij. ,,Wie weet kunnen we volgend jaar naar een grotere zaal en het luisterend publiek van Qmusic uitnodigen. En ik denk dat we dan een nóg grotere show kunnen neerzetten.”