Erik geeft eindelijk toe: ‘Ik wil bij boerin Annemiek blijven’

Het was Annemiek (26) die in de uitzending van afgelopen zondag zomaar toegaf dat ze gevoelens voor Erik begint te krijgen. Maar een relatie op afstand ziet ze niet zitten. Jelte is al naar huis, en omdat Erik niet bij haar in de buurt woont - zij runt de boerderij in Drenthe, hij zit in Gelderland - moet hij desondanks ook maar gaan. Hun gedeelde passie voor de paardenwereld (het is Eriks droom om een Olympisch kampioen te fokken) doet daar niets aan af.