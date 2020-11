Erik Mouthaan: Ik voelde zelden zoveel argwaan als tijdens deze verkiezingen

'Ik ben hier pas sinds de zomer aan het werk, maar merkte al direct dat de kreet 'fake news' een giftig klimaat rond de journalistiek heeft gecreëerd. Het is er echt ingepeperd en dat voel je. Dat zwartmaken van de boodschapper ervoer ik ook als correspondent in Turkije, waar ik hiervoor zes jaar zat.‘’



,,Het grotere verhaal is dat er, zowel in Turkije als hier, een president zit die ons in diskrediet brengt en de rol van journalisten probeert te verkleinen. Maar zodra je een een-op-eengesprek met mensen voert, blijft daar weinig van over. Ik spreek regelmatig mensen die uitleggen dat journalisten de vijanden van het volk zijn. En ik ben er dan zo één! Je probeert telkens weer je sociale vaardigheden in te zetten voor een oprecht en niet verminkt verhaal. Dat lukt vaak heel goed. Zelfs bij mensen die geloven in die lulkoek van 'fake news'.''