Erik van Muiswinkel: ‘De wenkbrauwen van Van Hanegem liggen nog op mijn nachtkastje’

,,Hoe is het mogelijk?” reageerde Erik van Muiswinkel vanavond bijna verbijsterd in De slimste mens . Presentator Philip Freriks had net de vraag gesteld welke Feyenoorder dit jaar het A. Nouri Plein in Amsterdam had geopend.

De kandidaten hadden het mis. Teun van den Elzen zei Pierre van Hooijdonk, zanger Stefan van der Wielen dacht aan Dirk Kuyt en Van Muiswinkel opperde Wim Jansen. Tot zijn eigen gruwelen. Het was Willem van Hanegem, de man die Van Muiswinkel zo vaak imiteerde in Kopspijkers en Studio Spaan. ,,Als er toch één voetballer is met wie jij, laten we zeggen, een intieme relatie hebt, dan is het wel met Willem, toch?” strooide Freriks nog wat zout in de wonden.

Van Muiswinkel: ,,Zijn wenkbrauwen liggen nog op mijn nachtkastje. Echt waar.” Een legendarische imitatie, vond Freriks, en met hem velen. Het geheim? ,,Ik kon me heel goed in hem verplaatsen. Om duistere redenen, want ik lijk verder niet op hem. Als ik Willem werd kon ik eindeloos doorouwehoeren over alle onderwerpen. In het begin kostte me het wel moeite, maar nu kan ik hem zo aanzetten”, aldus de cabaretier, die meteen de stem van Van Hanegem opzette (,,Deze hele quiz kan ik zo spelen, allemaal flauwekul”) om te concluderen: ,,Ik ben Willem heel dankbaar.”

Debuut

Eindelijk debuteerde Van Muiswinkel in De slimste mens. De organisatie had er tien jaar over gedaan om hem over te halen. ,,Ik had een plaatsvervangend traumaatje van Thomas van Luyn, die ik goed ken. Hij weet evenveel als een stuk of dertig andere deelnemers aan dit programma, maar vloog er meteen de allereerste ronde uit. Daar schrok ik zo van. En ik ben vrij competitief, kan niet zo goed tegen mijn verlies.”

Quote Hij weet evenveel als een stuk of 30 andere deelnemers, maar vloog er meteen de allereer­ste ronde uit. Daar schrok ik zo van Erik van Muiswinkel

Dat was in 2012. ,,Ik heb tien jaar de tijd gehad om wat ouder en milder te worden en te denken: ‘Het maakt me helemaal niets uit’. Nu durf ik. En de kinderen waren ook vervelend aan het worden. Van ‘lafbek, altijd met je grote mond en je zogenaamde kennis. Doe nou maar eens mee’.”

Bij dezen, dus. Freriks voelde zich zelfs een beetje vereerd omdat Van Muiswinkel, zo somde de presentator op, ‘de Poelifinario, een Televizier Ring, Zilveren Reissmicrofoon en een Musical Award in de kast heeft staan’. ,,Dat zijn alleen de heel grote”, prees Freriks aan het begin van de uitzending. Van Muiswinkel bleef relativeren: ,,Dat betekent nog lang niet dat je door de eerste ronde van De slimste mens komt.”

Een kleine drie kwartier later was dat wél zo: Van Muiswinkel liet zich tot dagwinnaar kronen en is morgen weer van de partij.

Volledig scherm Erik van Muiswinkel als Willem van Hanegem. © © Kippa

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de start van de voetbaltalkshows, de nieuwe Impact-award bij de Televizier-ring en een terugblik op de zomerprogrammering.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: