Erik van Muiswinkel genomineerd voor Musical Award: ‘Vertaling is als een sudoku’

Hij won met Diederik van Vleuten in 2002 de Annie M.G. Schmidtprijs, voor het beste theaterlied van een seizoen. De cabaretprijs Poelifinario was in 2014 voor hem, met zijn voorstelling Schettino! En als medewerker van het radioprogramma Andermans Veren ontving Erik van Muiswinkel 20 jaar eerder de Zilveren Reissmicrofoon.

Maar dat hij als cabaretier ooit nog eens kans zou maken op een Musical Award, is ook voor hemzelf een daverende verrassing. Van Muiswinkel (60) tekende voor de Nederlandse vertaling van de Disney-klassieker Aladdin, die sinds september vorig jaar te zien is in het Afas Circustheater in Scheveningen.