Ernst Daniel Smid werkt aan autobiografie

Smid is bij het Nederlandse publiek bekend als presentator en baritonzanger. Hij trad op in Carnegie Hall in New York, zong de hoofdrol in bijvoorbeeld Les Misérables en Sweeney Todd en presenteerde zowel voor radio als televisie. In het boek gaat de zanger in op zijn carrière en de mensen die daarin het belangrijkst voor hem zijn geweest.



Daarnaast zal hij openhartig vertellen over de ziekte van Parkinson en wat de gevolgen daarvan zijn voor zijn leven. Eerder bekende hij al dat hij heeft gedacht aan zelfmoord toen hij de diagnose hoorde. ,,Opera zingen is mijn leven geweest. Toen ik te horen kreeg dat ik dat niet meer kon dacht ik serieus: ik ga nu naar België, koop een pistool en schiet mijzelf door mijn hersens.”



Die gedachte verdween door de liefde voor zijn kinderen. ,,Maar wanhopig was ik wel, want parkinson is een ziekte die niet meer terug te draaien is”, vertelde hij in maart.



Afgelopen weekend ontroerde Smid nog door zijn optreden in The Masked Singer als mysterieuze yeti. Daarin gaf hij ook aan te worstelen met zijn lichaam. Hij voelde zich heel erg gesteund door de productie. Zijn act maakte diepe indruk op de jury en de kijkers.