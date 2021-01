Erotische scènes Bridgerton nog steeds op pornosites

Knik­kershow Marble Mania trapt af met 1,4 miljoen kijkers

22 januari Mediamagnaat John de Mol zal vanochtend met een glimlach zijn opgestaan. De eerste aflevering van zijn gloednieuwe knikkershow Marble Mania is gisteravond door bijna 1,4 miljoen kijkers gezien. Het programma, gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en Jack van Gelder, was trending op Twitter. ‘Ik had ‘t niet verwacht maar #MarbleMania is geniaal’, luidt een van de reacties.