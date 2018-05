Ersin in Wonderland, De Luizenmoeder en In het Spoor van IS genomineerd voor Nipkowschijf

In de vierdelige serie Ersin in Wonderland (VPRO) reist Ersin Kiris als journalist en als toerist naar populaire vakantieoorden, zoals het Kruger Park en Acapulco. De komedieserie De Luizenmoeder (AVROTROS), de best bekeken serie op de NPO ooit, gaat over het wel en wee van ouders en leraren op een basisschool. In het spoor van IS (BNNVARA) is een tweeluik van programmamakers Sinan Can en Jochem Pinxteren dat de opkomst en ondergang van Islamitische Staat probeert te verklaren.